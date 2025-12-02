Buscando eficiência e com foco no usuário, a Prefeitura de São José dos Campos, em conjunto com a implementação dos novos ônibus elétricos e a melhoria da acessibilidade, vai anunciar nos próximos dias o desenvolvimento e lançamento de um "super aplicativo" de mobilidade, apelidado de 'Conta Mobilidade'.
O aplicativo, que deve ter seu edital publicado entre dezembro 2025 e janeiro de 2026, é a peça-chave para a segunda fase do projeto de modernização do transporte.
O principal objetivo é agregar a integração temporal já existente, em que o usuário pode trocar de ônibus dentro de um período, a outros modais urbanos por meio de créditos concentrados num único local.
A Conta Mobilidade será uma plataforma unificada de pagamento e acesso a diferentes serviços. O secretário de Mobilidade Urbana de São José, Gláucio Lamarca Rocha, explicou que o objetivo é facilitar o uso para o cidadão, dando-lhe condições de integrar-se com "qualquer outro modal do sistema" que a cidade vier a utilizar, onde poderá carregar créditos para o passe de ônibus e, ao mesmo tempo, utilizar o mesmo saldo para pagar outros meios de transporte, como bicicletas compartilhadas, patinete, táxis, carros de aplicativo, serviços de carona por aplicativo, entre outros.
A modelagem aberta do sistema também permitirá a criação de promoções e programas de fidelidade, sempre visando o benefício do usuário.
A iniciativa da Conta Mobilidade está diretamente ligada à estratégia da gestão pública de incentivar a população a deixar o carro particular. " A mudança de hábito é uma consequência naturalda melhoria na qualidade e da confiança no sistema de transporte", afirmou o secretário.
"Os usuários do sistema de transporte comunitário, eles querem confiança. Eu quero ter confiança de que se eu chegar no ponto, o ônibus vai passar. Eu quero ter confiança de que o ônibus tem um nível de qualidade que eu aceite e eu não fique igual a lata de sardinha."
A Conta Mobilidade, ao lado de outras ações como a introdução de ônibus de piso baixo, a construção de mini-terminais e a melhoria de pontos de ônibus com acessibilidade, visa garantir essa confiança e dignidade no deslocamento. Segundo Gláucio, o super aplicativo oferecera o meio tecnológico para o usuário se integrar de forma fluida a todos os modais da cidade, tornando o transporte público uma alternativa mais atrativa e eficiente.
A expectativa é que a tecnologia da Conta Mobilidade coloque São José dos Campos em uma posição de destaque na inovação da mobilidade urbana no Brasil.
Gláucio é um dos participantes do Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado na manhã desta terça-feira (2), em São José dos Campos
Próximos Passos:
O edital para a Conta Mobilidade deve ser publicado em breve, detalhando o Termo de Referência e as especificações para o desenvolvimento do "super aplicativo".