Buscando eficiência e com foco no usuário, a Prefeitura de São José dos Campos, em conjunto com a implementação dos novos ônibus elétricos e a melhoria da acessibilidade, vai anunciar nos próximos dias o desenvolvimento e lançamento de um "super aplicativo" de mobilidade, apelidado de 'Conta Mobilidade'.

O aplicativo, que deve ter seu edital publicado entre dezembro 2025 e janeiro de 2026, é a peça-chave para a segunda fase do projeto de modernização do transporte.

O principal objetivo é agregar a integração temporal já existente, em que o usuário pode trocar de ônibus dentro de um período, a outros modais urbanos por meio de créditos concentrados num único local.