Um homem de 40 anos passou mal enquanto treinava em uma academia localizada na avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, na manha desta terça-feira (2).
De acordo com informações apuradas no local, a vítima realizava atividade física em uma esteira quando apresentou mal súbito e caiu. Um funcionário da academia tentou prestar os primeiros socorros, mas o homem não reagiu.
Diante da gravidade da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou duas viaturas para o atendimento. A vítima precisou ser reanimada ainda no local pela equipe médica.
Após os procedimentos de emergência, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos. Até a última atualização, o estado de saúde não havia sido divulgado.
As circunstâncias do mal-estar não foram informadas.