02 de dezembro de 2025
Logo Sampi
EM SÃO JOSÉ

URGENTE: Homem passa mal em academia e é socorrido no Aquárius

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
João Toledo/Divulgação
Equipes do Samu estiveram no local para prestar socorro
Um homem de 40 anos passou mal enquanto treinava em uma academia localizada na avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, na manha desta terça-feira (2).

De acordo com informações apuradas no local, a vítima realizava atividade física em uma esteira quando apresentou mal súbito e caiu. Um funcionário da academia tentou prestar os primeiros socorros, mas o homem não reagiu.

Diante da gravidade da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou duas viaturas para o atendimento. A vítima precisou ser reanimada ainda no local pela equipe médica.

Após os procedimentos de emergência, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos. Até a última atualização, o estado de saúde não havia sido divulgado.

As circunstâncias do mal-estar não foram informadas.

