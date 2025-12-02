Um homem de 40 anos passou mal enquanto treinava em uma academia localizada na avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, na manha desta terça-feira (2).

De acordo com informações apuradas no local, a vítima realizava atividade física em uma esteira quando apresentou mal súbito e caiu. Um funcionário da academia tentou prestar os primeiros socorros, mas o homem não reagiu.