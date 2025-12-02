Um motociclista ficou ferido na manhã desta terça-feira (2) após um acidente registrado no km 151 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em São José dos Campos, nas proximidades do bairro Jardim Aquarius.

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu o tombamento da motocicleta. A vítima foi socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada em estado moderado à Santa Casa de Jacareí para atendimento médico.