02 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Motociclista fica ferido após tombamento na Via Dutra, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Acidente em São José dos Campos
Um motociclista ficou ferido na manhã desta terça-feira (2) após um acidente registrado no km 151 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em São José dos Campos, nas proximidades do bairro Jardim Aquarius.

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu o tombamento da motocicleta. A vítima foi socorrida pelas equipes de resgate e encaminhada em estado moderado à Santa Casa de Jacareí para atendimento médico.

A pista chegou a ser parcialmente afetada durante o atendimento, mas foi liberada logo em seguida. Não há registro de congestionamento no trecho.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas.

