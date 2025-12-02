Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos deixou ao menos uma pessoa em estado grave na tarde de segunda-feira (1º), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), no sentido oeste, em Jacareí.
De acordo com as informações apuradas no local, os veículos trafegavam pela faixa 1 da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o caminhão colidiu na traseira de um SUV Hyundai Creta. Com o impacto, o Creta foi arremessado contra a traseira de um Ford Ka que seguia à frente.
Na sequência, o motorista do Hyundai Creta perdeu o controle da direção e o veículo acabou se chocando contra a mureta de concreto localizada no acostamento, onde permaneceu imobilizado.
O acidente mobilizou equipes de atendimento da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Segundo o balanço divulgado, uma pessoa ficou gravemente ferida, outras três apresentaram ferimentos leves e três pessoas saíram ilesas.
Trânsito.
Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição temporária da faixa 1 e do acostamento no sentido oeste. A faixa foi liberada por volta das 12h23, e o acostamento às 13h35. Não houve registro de congestionamento no trecho.
Os veículos envolvidos foram removidos para a base da Polícia Militar Rodoviária. As causas do acidente ainda serão apuradas.