Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos deixou ao menos uma pessoa em estado grave na tarde de segunda-feira (1º), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), no sentido oeste, em Jacareí.

De acordo com as informações apuradas no local, os veículos trafegavam pela faixa 1 da rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o caminhão colidiu na traseira de um SUV Hyundai Creta. Com o impacto, o Creta foi arremessado contra a traseira de um Ford Ka que seguia à frente.