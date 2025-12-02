Um homem de 67 anos que atuava como Papai Noel em um shopping foi preso na tarde desta quinta-feira (27) sob suspeita de estupro de vulnerável contra menores. A detenção ocorreu após ele ser indiciado e denunciado às autoridades.

A prisão foi realizada em Santa Catarina, onde a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Lages cumpriu o mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado no próprio estabelecimento onde trabalhava.