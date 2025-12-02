O desabafo de Janete Fontenele, de 41 anos, resume a dor da família: “Ela só queria ser amada.” A irmã se refere a Jane Oliveira, 47, morta a facadas e abandonada em uma construção pelo ex-companheiro no último sábado (29). A vítima deixa quatro filhos.
O crime ocorreu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo Janete, Jane havia passado um período dedicada à própria rotina após o fim de um relacionamento e, somente neste ano, decidiu dar uma nova chance ao amor. Foi quando conheceu Wesley Santos, 36, na academia.
A relação avançou rapidamente, e Jane acreditava ter encontrado afeto e estabilidade, sentimento reforçado pela boa relação que mantinha com a família do namorado. Porém, de acordo com a irmã, o comportamento dele logo revelou sinais de controle e obsessão.
Janete conta que Jane decidiu terminar após perceber que Wesley tentava dirigir cada aspecto da vida dela. Mesmo com o fim do relacionamento, ele continuou a procurá-la e a pressioná-la. “Ela tentou se afastar, mas ele não aceitava”, disse. A insistência do ex-companheiro, segundo a família, terminou no crime que agora é investigado como feminicídio.