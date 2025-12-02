O desabafo de Janete Fontenele, de 41 anos, resume a dor da família: “Ela só queria ser amada.” A irmã se refere a Jane Oliveira, 47, morta a facadas e abandonada em uma construção pelo ex-companheiro no último sábado (29). A vítima deixa quatro filhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo Janete, Jane havia passado um período dedicada à própria rotina após o fim de um relacionamento e, somente neste ano, decidiu dar uma nova chance ao amor. Foi quando conheceu Wesley Santos, 36, na academia.