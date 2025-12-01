A comunidade acadêmica de Lorena lamenta a morte de Vitor José de Amaral Alves, servidor da Escola de Engenharia de Lorena, ocorrida no sábado(29). A notícia causou profunda comoção entre colegas, ex-alunos, amigos e familiares.
Vitor dedicou 34 anos de serviços à Universidade de São Paulo, atuando na Divisão Acadêmica da EEL. Além de sua trajetória como servidor, ele também exercia papel de destaque na vida institucional e sindical da cidade, sendo presidente da AFFA (Associação dos Funcionários da Faenquil) e diretor do Sintusp em Lorena (Sindicato dos Trabalhadores da USP).
A cerimônia de despedida ocorreu no domingo (30), no Velório Plano MEDc, ao lado do Hospital Unimed. O sepultamento foi no Cemitério Municipal de Lorena.
Nas redes sociais, diversas mensagens demonstram o carinho e a admiração por Vitor. A ex-aluna Célia Maioli destacou o lado humano e acolhedor do servidor. “Uma pessoa maravilhosa com nós, calouros, quando chegávamos à faculdade… facilitava nossa vida em tudo, ajudava a encontrar casa, fiador, tudo sem nem nos conhecer. Era simplesmente acolhedor. Que Deus te receba de braços abertos e continue acolhendo a todos aí em cima com o mesmo carinho que tinha conosco.”
O amigo Caio Amorim também lamentou a perda. “Sentimentos a toda família e amigos. O Vitor era muito bacana. Moramos perto por um tempo, sempre nos cumprimentávamos quando nos encontrávamos.”
“Que triste notícia. Uma pessoa do bem. Que Jesus te receba de braços abertos. Descanse em paz, Vitor”, escreveu Sheila Regina.
Já Antonio Sartori lembrou do profissional dedicado. “Um servidor super eficiente e muito ativo. Sentiremos sua falta. Aos familiares, nosso profundo pesar e que Deus conforte seus corações.”
Em nota, a Escola de Engenharia de Lorena (USP) manifestou solidariedade aos familiares e amigos, destacando a importância de Vitor na história da instituição e sua contribuição à formação de gerações de estudantes.