A comunidade acadêmica de Lorena lamenta a morte de Vitor José de Amaral Alves, servidor da Escola de Engenharia de Lorena, ocorrida no sábado(29). A notícia causou profunda comoção entre colegas, ex-alunos, amigos e familiares.

Vitor dedicou 34 anos de serviços à Universidade de São Paulo, atuando na Divisão Acadêmica da EEL. Além de sua trajetória como servidor, ele também exercia papel de destaque na vida institucional e sindical da cidade, sendo presidente da AFFA (Associação dos Funcionários da Faenquil) e diretor do Sintusp em Lorena (Sindicato dos Trabalhadores da USP).

A cerimônia de despedida ocorreu no domingo (30), no Velório Plano MEDc, ao lado do Hospital Unimed. O sepultamento foi no Cemitério Municipal de Lorena.