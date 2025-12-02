Um menino de 5 anos morreu após cair da janela de um apartamento no 12º andar na manhã de sexta-feira (28). O corpo dele foi encontrado na área externa do condomínio.

O caso ocorreu em Uberlândia (MG). A vítima, Matthew Cruz Mussa, estava sozinha no imóvel quando caiu. A perícia constatou que uma mesa e cadeiras plásticas estavam próximas à janela do banheiro, que não possuía tela de proteção ou trava de segurança — itens presentes em outros cômodos.