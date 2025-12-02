Um menino de 5 anos morreu após cair da janela de um apartamento no 12º andar na manhã de sexta-feira (28). O corpo dele foi encontrado na área externa do condomínio.
O caso ocorreu em Uberlândia (MG). A vítima, Matthew Cruz Mussa, estava sozinha no imóvel quando caiu. A perícia constatou que uma mesa e cadeiras plásticas estavam próximas à janela do banheiro, que não possuía tela de proteção ou trava de segurança — itens presentes em outros cômodos.
De acordo com a mãe, conforme relato à Polícia Militar, ela saiu por volta das 6h30 para a academia do condomínio, deixando o filho dormindo, enquanto o pai trabalhava. Já o advogado da família disse que a mulher foi apenas à lavanderia e que o menino ficou sozinho por cerca de dez minutos.
O boletim de ocorrência aponta contradições: a mãe teria saído antes das 7h, e uma testemunha viu a queda por volta de 7h25. A mãe prestou depoimento na delegacia, mas não foi presa até o momento. A Polícia Civil ainda não encontrou indícios de abandono de incapaz.