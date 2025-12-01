As lojas da região central de São José dos Campos passam a atender em horário ampliado a partir desta segunda-feira (1º), iniciando o tradicional esquema especial de funcionamento para atender ao aumento da demanda nas compras de fim de ano.

A estratégia busca facilitar o acesso dos consumidores durante o período natalino, quando o movimento no comércio tende a crescer significativamente.