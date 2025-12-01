01 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

COMÉRCIO

Comércio de São José passa a funcionar em horário especial

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
As lojas da região central de São José dos Campos passam a atender em horário ampliado a partir desta segunda-feira (1º), iniciando o tradicional esquema especial de funcionamento para atender ao aumento da demanda nas compras de fim de ano.

A estratégia busca facilitar o acesso dos consumidores durante o período natalino, quando o movimento no comércio tende a crescer significativamente.

O horário especial foi definido em acordo com os comerciantes e vale para todo o mês de dezembro, com exceções em datas específicas próximas ao Natal e ao Ano Novo.

Veja como fica o horário de funcionamento:

De 1º a 23 de dezembro: das 8h às 22h

Dias 24 e 31 de dezembro: das 8h às 18h

De 26 a 30 de dezembro: das 9h às 18h

