As lojas da região central de São José dos Campos passam a atender em horário ampliado a partir desta segunda-feira (1º), iniciando o tradicional esquema especial de funcionamento para atender ao aumento da demanda nas compras de fim de ano.
A estratégia busca facilitar o acesso dos consumidores durante o período natalino, quando o movimento no comércio tende a crescer significativamente.
O horário especial foi definido em acordo com os comerciantes e vale para todo o mês de dezembro, com exceções em datas específicas próximas ao Natal e ao Ano Novo.
Veja como fica o horário de funcionamento:
De 1º a 23 de dezembro: das 8h às 22h
Dias 24 e 31 de dezembro: das 8h às 18h
De 26 a 30 de dezembro: das 9h às 18h