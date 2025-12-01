01 de dezembro de 2025
LEGÍTIMA DEFESA

Dono de pastelaria mata suspeito após reagir a assalto

Por Da Redação | Uberlândia
| Tempo de leitura: 1 min
Um assalto a uma pastelaria terminou com um suspeito morto e outro em fuga na madrugada deste domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram o estabelecimento, anunciaram o roubo e ameaçaram o proprietário, que reagiu à ação criminosa.

O caso ocorreu no bairro Santa Mônica, onde o comerciante atirou contra um dos assaltantes durante a tentativa de roubo. Baleado, o suspeito tentou correr pela avenida João Balbino, mas caiu poucos metros à frente e morreu antes da chegada do socorro. O comparsa conseguiu fugir levando a chave de uma caminhonete e ainda não foi localizado.

A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários. A Polícia Civil vai investigar o caso para esclarecer as circunstâncias da ação e da reação que resultou na morte do suspeito.

