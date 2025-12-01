Um assalto a uma pastelaria terminou com um suspeito morto e outro em fuga na madrugada deste domingo (1º). De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram o estabelecimento, anunciaram o roubo e ameaçaram o proprietário, que reagiu à ação criminosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro Santa Mônica, onde o comerciante atirou contra um dos assaltantes durante a tentativa de roubo. Baleado, o suspeito tentou correr pela avenida João Balbino, mas caiu poucos metros à frente e morreu antes da chegada do socorro. O comparsa conseguiu fugir levando a chave de uma caminhonete e ainda não foi localizado.