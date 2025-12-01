Um menino de nove anos foi internado em estado grave depois de atirar acidentalmente contra a própria cabeça com um revólver. A criança manuseava a arma quando ocorreu o disparo, segundo informações repassadas pelas autoridades locais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em uma propriedade na França, onde o menino estava acompanhado dos pais durante uma visita à casa de um amigo da família. O revólver calibre .22 teria sido encontrado pela criança em um dos cômodos do imóvel, conforme relato da promotoria ao jornal Le Parisien. O responsável pela arma, um homem de 56 anos, foi detido para prestar esclarecimentos.