TRAGÉDIA

Menino de 9 anos encontra arma e dá tiro na própria cabeça

Por Da Redação | França
| Tempo de leitura: 1 min
Um menino de nove anos foi internado em estado grave depois de atirar acidentalmente contra a própria cabeça com um revólver. A criança manuseava a arma quando ocorreu o disparo, segundo informações repassadas pelas autoridades locais.

O caso aconteceu em uma propriedade na França, onde o menino estava acompanhado dos pais durante uma visita à casa de um amigo da família. O revólver calibre .22 teria sido encontrado pela criança em um dos cômodos do imóvel, conforme relato da promotoria ao jornal Le Parisien. O responsável pela arma, um homem de 56 anos, foi detido para prestar esclarecimentos.

Ainda de acordo com a promotora Céline Visiedo, o disparo foi considerado acidental. Os pais afirmaram que a arma havia sido colocada em um ambiente separado para evitar riscos, mas o menino conseguiu acessá-la enquanto os adultos realizavam uma mudança na residência.

A vítima foi socorrida de helicóptero e levada em estado crítico ao Hospital Clocheville, em Tours. Atualizações das equipes médicas apontam que o quadro é estável, apesar da gravidade do ferimento.

A promotoria abriu investigação por homicídio culposo. O dono da arma permanece sob custódia na delegacia de Bourges enquanto o caso segue em apuração.

A família do menino, que mora na região onde o incidente ocorreu, recebeu apoio das autoridades locais. O prefeito Richard Boudet manifestou solidariedade após ser informado do ocorrido, segundo veículos de imprensa franceses.

