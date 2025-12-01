01 de dezembro de 2025
HOMICÍDIO

Brigou no bar e acabou morto a facadas aos 42 anos

Por Da Redação | Várzea Grande (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Brigou no bar e acabou morto a facadas aos 42 anos
Brigou no bar e acabou morto a facadas aos 42 anos

Um homem de 42 anos foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (30) após uma briga em um bar. O crime ocorreu por volta de 0h40, segundo o boletim de ocorrência.

A ocorrência foi registrada em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após relatos de que uma pessoa havia sido esfaqueada em um estabelecimento.

Ao chegarem ao endereço informado, os policiais encontraram o suspeito, um jovem de 27 anos, já detido por populares até a chegada da equipe.

