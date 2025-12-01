01 de dezembro de 2025
SAÚDE MENTAL

Menina do job que matou idoso após calote de R$ 500, fará exame

Por Da Redação | Tapurah (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
A Justiça determinou a suspensão do processo e a internação de Emile Antonia de Oliveira Souza, acusada de matar o idoso Cecílio Coletti, de 80 anos, em abril deste ano. A decisão prevê que ela passe por exame de insanidade mental.

O caso ocorreu em Tapurah, a 426 km de Cuiabá. Segundo a decisão da juíza Patrícia Bedin, a medida atende a um pedido da Defensoria Pública, que relatou que Emile apresentava falas desconexas e sinais de surto no momento da prisão. Ela também teria tentado se automutilar dentro da unidade policial, o que reforçou a necessidade de avaliação psiquiátrica.

