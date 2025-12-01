Um homem de 61 anos foi assassinado a pauladas durante um latrocínio na madrugada deste sábado (29). Os suspeitos fugiram levando a picape da vítima.

O crime ocorreu no Assentamento Carlos Maringuela, em Poxoréu, a 213 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada por volta das 3h após a informação de que um homem havia sido encontrado morto em um sítio na região do Pontal do Areia. Quando os investigadores chegaram, o Samu já havia confirmado o óbito.