O corpo de uma menina de 4 anos foi localizado enterrado na varanda interna da residência onde vivia com o pai e a madrasta. O casal foi preso na quinta-feira (27), suspeito de envolvimento na morte da criança e na ocultação do cadáver.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no Parque Jandaia, em Guarulhos. A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar depois que a mãe da criança procurou ajuda, relatando que desconhecia o paradeiro dos filhos e que havia suspeitas de agressões praticadas pelo pai. Segundo o boletim de ocorrência, os três filhos estavam sob a guarda de Lucas Silva Souza, de 29 anos, havia cerca de dois anos, enquanto a mãe passava por tratamento médico.