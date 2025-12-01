Uma criança de 3 anos morreu na tarde de sábado (29) após se afogar em um bebedouro usado para gado. Apesar da tentativa de resgate e da rápida remoção para atendimento médico, o menino não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em uma propriedade rural na estrada do Rio Piquiri, em Nova Mutum. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30 e, no trajeto, encontrou uma caminhonete levando a criança para a cidade. Os militares então iniciaram imediatamente as manobras de reanimação dentro da viatura.