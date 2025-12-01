01 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Aos 3 anos, criança cai em bebedouro de gado e morre afogada

Por Da Redação | Nova Mutum (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Aos 3 anos, criança cai em bebedouro de gado e morre afogada

Uma criança de 3 anos morreu na tarde de sábado (29) após se afogar em um bebedouro usado para gado. Apesar da tentativa de resgate e da rápida remoção para atendimento médico, o menino não resistiu.

O caso ocorreu em uma propriedade rural na estrada do Rio Piquiri, em Nova Mutum. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30 e, no trajeto, encontrou uma caminhonete levando a criança para a cidade. Os militares então iniciaram imediatamente as manobras de reanimação dentro da viatura.

De acordo com o soldado Lachmann, todo o procedimento possível foi realizado enquanto seguiam em alta velocidade ao Hospital Regional. Mesmo com os esforços dos socorristas e da equipe médica, o menino chegou inconsciente e acabou falecendo.

Informações preliminares indicam que a criança caiu no bebedouro utilizado na dessedentação do gado, mas a dinâmica exata do acidente ainda será investigada.

O caso acende um alerta para os riscos em áreas rurais, onde estruturas como tanques, represas e bebedouros exigem atenção constante dos responsáveis para evitar acidentes envolvendo crianças.

Com informações do CenárioMT

