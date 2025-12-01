Uma criança de 3 anos morreu na tarde de sábado (29) após se afogar em um bebedouro usado para gado. Apesar da tentativa de resgate e da rápida remoção para atendimento médico, o menino não resistiu.
O caso ocorreu em uma propriedade rural na estrada do Rio Piquiri, em Nova Mutum. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 17h30 e, no trajeto, encontrou uma caminhonete levando a criança para a cidade. Os militares então iniciaram imediatamente as manobras de reanimação dentro da viatura.
De acordo com o soldado Lachmann, todo o procedimento possível foi realizado enquanto seguiam em alta velocidade ao Hospital Regional. Mesmo com os esforços dos socorristas e da equipe médica, o menino chegou inconsciente e acabou falecendo.
Informações preliminares indicam que a criança caiu no bebedouro utilizado na dessedentação do gado, mas a dinâmica exata do acidente ainda será investigada.
O caso acende um alerta para os riscos em áreas rurais, onde estruturas como tanques, represas e bebedouros exigem atenção constante dos responsáveis para evitar acidentes envolvendo crianças.
Com informações do CenárioMT