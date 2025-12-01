01 de dezembro de 2025
FURTO

Polícia recupera moto elétrica furtada em condomínio de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
De acordo com a corporação, o furto ocorreu quando um adolescente de 17 anos entrou de forma irregular no condomínio
A Polícia Civil recuperou uma motocicleta elétrica furtada em um condomínio no bairro Jardim do Golfe, na zona oeste de São José dos Campos. A ação foi realizada por investigadores do 8º Distrito Policial, que conseguiram esclarecer o crime e identificar o autor.

De acordo com a corporação, o furto ocorreu quando um adolescente de 17 anos entrou de forma irregular no condomínio e teve acesso à garagem da vítima, de onde levou o veículo. Após o crime, equipes iniciaram diligências com base em técnicas de investigação e inteligência policial, o que possibilitou a rápida identificação do suspeito.

O adolescente foi localizado ainda em posse da motocicleta, que foi apreendida e devolvida ao proprietário, conforme determina a legislação.

O jovem foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento acompanhado por um responsável legal. O caso foi registrado e encaminhado à Vara da Infância e Juventude, que ficará responsável pelas medidas judiciais cabíveis, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em nota, a Polícia Civil destacou que segue atuando de forma contínua no combate aos crimes patrimoniais e na recuperação de bens furtados, reforçando o compromisso com a segurança da população de São José dos Campos e região.

