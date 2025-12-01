A Polícia Civil recuperou uma motocicleta elétrica furtada em um condomínio no bairro Jardim do Golfe, na zona oeste de São José dos Campos. A ação foi realizada por investigadores do 8º Distrito Policial, que conseguiram esclarecer o crime e identificar o autor.

De acordo com a corporação, o furto ocorreu quando um adolescente de 17 anos entrou de forma irregular no condomínio e teve acesso à garagem da vítima, de onde levou o veículo. Após o crime, equipes iniciaram diligências com base em técnicas de investigação e inteligência policial, o que possibilitou a rápida identificação do suspeito.