Um motorista de 36 anos morreu na madrugada desta segunda-feira após um acidente de trânsito na MT-140. De acordo com o boletim policial, ele foi localizado sem vida dentro do carro, que ficou completamente destruído após o impacto.
A ocorrência foi registrada no trecho que liga Vera a Santa Carmem. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um Corsa Classic com a parte dianteira totalmente esmagada, indicando um choque violento e repentino. Não houve possibilidade de socorro.
Uma testemunha relatou que seguia pela rodovia em direção a Santa Carmem quando o Corsa o ultrapassou em alta velocidade. Segundo ele, o veículo ainda “rampou” um quebra-molas e desapareceu à frente. Minutos depois, uma nuvem de poeira tomou conta da pista, levando-o a acreditar que algo havia ocorrido.
O relato aponta que o motorista teria perdido o controle após a manobra, atingido o meio-fio de uma rotatória e sido arremessado dentro do próprio automóvel. A violência da batida destruiu toda a frente do carro.
O trecho é conhecido por exigir atenção redobrada, especialmente de madrugada, quando a visibilidade é reduzida. A descrição da testemunha reforça a possibilidade de que a alta velocidade tenha contribuído para o acidente.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Politec, responsáveis pela perícia. Os peritos analisaram as condições do local, recolheram evidências e, posteriormente, removeram o corpo. O laudo deverá apontar a dinâmica exata da colisão e confirmar se o condutor realmente perdeu o controle após a ultrapassagem.
A Polícia Civil deve ouvir novamente a testemunha e anexar o depoimento ao inquérito. A conclusão do caso depende do laudo oficial da Politec, que será encaminhado às autoridades competentes.