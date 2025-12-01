Um motorista de 36 anos morreu na madrugada desta segunda-feira após um acidente de trânsito na MT-140. De acordo com o boletim policial, ele foi localizado sem vida dentro do carro, que ficou completamente destruído após o impacto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada no trecho que liga Vera a Santa Carmem. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um Corsa Classic com a parte dianteira totalmente esmagada, indicando um choque violento e repentino. Não houve possibilidade de socorro.