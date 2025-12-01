A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a mudança nas condições do tempo previstas para esta terça-feira (2) e quarta-feira (3). A chegada de um sistema meteorológico deve provocar chuvas intensas em diversas regiões do Estado, com possibilidade de rajadas de vento, descargas elétricas e queda isolada de granizo.

De acordo com os boletins meteorológicos, as instabilidades devem atingir grande parte do território paulista, elevando o risco de ocorrências como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica.

No Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, a previsão também indica tempo instável e elevado potencial para temporais. Nas áreas litorâneas, há ainda a possibilidade de ressaca e agitação marítima.