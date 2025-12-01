A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu uma licitação para fazer a concessão da chamada Quadra D, que fica na Praça Félix Guisard e faz parte do complexo da CTI (Companhia Taubaté Industrial).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Avaliado em R$ 44 milhões, o imóvel será cedido à iniciativa privada por meio de locação. O contrato terá duração de 15 anos. O aluguel mínimo exigido é de R$ 132 mil por mês. As propostas serão recebidas até o próximo dia 23. Vencerá a disputa a empresa que apresentar a maior oferta.