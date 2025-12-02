A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma quarta-feira marcada por instabilidade e altos índices de umidade, segundo dados do Climatempo. A combinação de calor e passagem de áreas de instabilidade favorece pancadas de chuva, algumas vezes fortes, além de trovoadas ao longo do dia em várias cidades.

Em São José dos Campos, o cenário será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em diferentes momentos. A temperatura varia entre 18°C e 23°C, e a chance de chuva chega a 98%. À noite, mesmo com muitas nuvens, o tempo tende a ficar mais firme.