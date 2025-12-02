A Região Metropolitana do Vale do Paraíba (RMVale) terá uma quarta-feira marcada por instabilidade e altos índices de umidade, segundo dados do Climatempo. A combinação de calor e passagem de áreas de instabilidade favorece pancadas de chuva, algumas vezes fortes, além de trovoadas ao longo do dia em várias cidades.
Em São José dos Campos, o cenário será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas em diferentes momentos. A temperatura varia entre 18°C e 23°C, e a chance de chuva chega a 98%. À noite, mesmo com muitas nuvens, o tempo tende a ficar mais firme.
Em Taubaté e Guaratinguetá, o comportamento do tempo será semelhante: sol com algumas nuvens e chuva rápida tanto durante o dia quanto à noite. Taubaté deve registrar temperaturas entre 20°C e 25°C, enquanto Guaratinguetá oscila de 20°C a 26°C. A probabilidade de chuva nas duas cidades é de 99%.
No Litoral Norte, Caraguatatuba começa o dia com sol, mas o tempo fecha ainda pela manhã. A chuva ganha força à tarde e pode vir com volumes elevados. À noite, o tempo seca. As temperaturas variam de 20°C a 23°C, com chance de chuva de 94%.
A cidade mais fria da região, Campos do Jordão, terá tempo carregado, com chuva e trovoadas. A manhã será de muitas nuvens e chuva; a tarde terá risco de temporal, e a noite permanece chuvosa. Os termômetros vão de 16°C a 21°C, com probabilidade de chuva de 99%.
A tendência, segundo o Climatempo, é que a instabilidade continue ao longo da semana, exigindo atenção a alagamentos pontuais, principalmente em áreas urbanas.