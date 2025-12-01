A Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara de Taubaté, emitiu parecer contrário ao projeto em que o prefeito Sérgio Victor (Novo) pede que o município seja autorizado a contratar operações de crédito de até R$ 166,455 milhões junto ao Banco do Brasil. O montante, segundo a proposta, seria utilizado para pagar o empréstimo de US$ 60 milhões junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Segundo a Procuradoria Legislativa, o principal fator que torna o projeto inconstitucional é que "a propositura trata do comprometimento de parte das receitas municipais sem apresentar o impacto financeiro-orçamentário da operação de crédito almejada".