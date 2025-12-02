Com três vitórias consecutivas, o São José Basket visita o Bauru na noite desta quarta-feira (3), a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A partida vale pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na rodada passada, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, passou sem dificuldades em casa pelo Pato, quando fez 86 a 71. Isso fez com que os joseenses subissem na classificação e, agora, estão em oitavo lugar, com 60% de aproveitando, onde somam seis vitórias e quatro derrotas.
Mas, o confronto de logo mais será dos mais complicados, pois, além de ser fora de casa, ainda será contra um time tradicional e de muita rivalidade entre os dois lados. Ainda assim, neste ano o Bauru está por enquanto apenas em 12º lugar, com cinco vitórias e sete derrotas, com 41,7% de aproveitamento.
“O Bauru com a volta do Brite fica uma equipe muito forte, que foi quarta colocada no último NBB e tem uma força muito grande jogando em casa. É uma equipe bem qualificada e que certamente vai crescer muito com o Brite, é um atleta diferenciado e que temos que tomar muito cuidado, mas estamos treinando bem e vamos confiantes para o jogo” disse o técnico joseense, através da assessoria de imprensa.
Nas quartas de final do Campeonato Paulista deste ano, o São José encarou e eliminou o Bauru nas quartas de final. Mas, caiu diante de Franca na semi do estadual.