Com três vitórias consecutivas, o São José Basket visita o Bauru na noite desta quarta-feira (3), a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. A partida vale pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na rodada passada, o time da região, sob comando do técnico Cris Ahmed, passou sem dificuldades em casa pelo Pato, quando fez 86 a 71. Isso fez com que os joseenses subissem na classificação e, agora, estão em oitavo lugar, com 60% de aproveitando, onde somam seis vitórias e quatro derrotas.