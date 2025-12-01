Após dois adiamentos, será aplicada a partir desse mês a mudança no subsídio do transporte público de Taubaté. A medida deve ampliar em 39% os repasses que a Prefeitura faz mensalmente à ABC Transportes - de R$ 2,23 milhões para R$ 3,1 milhões.

Por ano, o montante gasto com subsídio deve passar de R$ 26,76 milhões para R$ 37,2 milhões, um acréscimo de R$ 10,44 milhões. Como a Prefeitura faz o repasse no mês subsequente, o impacto começará a ser sentido apenas em janeiro de 2026.