A Prefeitura de Taubaté irá reduzir em 21,4% o montante que será destinado no próximo ano para o pagamento da bolsa auxílio a atletas que competem por equipes do município.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para 2025, a verba prevista pelo ex-prefeito José Saud (PP) era de R$ 6,344 milhões, mas o valor foi reduzido no início do ano para R$ 5,084 milhões, em meio ao contingenciamento de despesas promovido pelo governo do atual prefeito, Sérgio Victor (Novo).
Para 2026, o montante previsto pelo governo Sérgio é de R$ 3,996 milhões. Apesar do corte, o número de projetos esportivos atendidos subirá de 43 esse ano para 47 no ano que vem.
Comparativo.
Dos 47 projetos que serão atendidos em 2026, nove terão verba de R$ 90 mil ou mais. Desses, três receberão mais em 2026 do que em 2025. E seis terão valores reduzidos de um ano para o outro.
O aporte para as categorias de base do futebol masculino passará de R$ 225 mil para R$ 480 mil. Para o Fut7, de R$ 1.000 para R$ 90 mil. E para o kickboxing, de R$ 30 mil para R$ 90 mil.
No futsal masculino, a queda será de R$ 999 mil para R$ 450 mil. No handebol masculino adulto, de R$ 630 mil para R$ 450 mil. No futebol de campo feminino, de R$ 338 mil para R$ 350 mil. No atletismo, de R$ 320 mil para R$ 270 mil. No projeto paralímpico, de R$ 430 mil para R$ 270 mil. E no futsal feminino, de R$ 108 mil para R$ 90 mil.
Prefeitura.
Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que a redução de verba do Fadat (Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté) para 2026 "está relacionada a ajustes orçamentários realizados pela administração municipal e proposta para uma cidade inclusiva no esporte, priorizando a oportunidade de prática esportiva e fomento às categorias de base nas várias modalidades esportivas".
Ainda segundo a Prefeitura, "esses ajustes se justificam pelas mudanças nas receitas públicas, necessidade de equilíbrio fiscal e prioridades definidas para outras áreas estratégicas do município (saúde, educação, segurança pública)".
A Prefeitura alegou ainda que a distribuição dos recursos entre os projetos levou em consideração critérios como: impacto social e cultural do projeto; viabilidade técnica e financeira; e potencial para gerar benefícios duradouros e de fácil acesso à prática esportiva da comunidade.