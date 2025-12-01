A Prefeitura de Taubaté irá reduzir em 21,4% o montante que será destinado no próximo ano para o pagamento da bolsa auxílio a atletas que competem por equipes do município.

Para 2025, a verba prevista pelo ex-prefeito José Saud (PP) era de R$ 6,344 milhões, mas o valor foi reduzido no início do ano para R$ 5,084 milhões, em meio ao contingenciamento de despesas promovido pelo governo do atual prefeito, Sérgio Victor (Novo).