O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (1), as buscas por um jovem que desapareceu após se afogar na Represa do Jaguari, na região de Jacareí, no Vale do Paraíba. A vítima foi identificada como Matheus Santos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo as primeiras informações, o jovem visitava o local pela primeira vez e não sabia nadar. Ele teria entrado na água e, em determinado momento, desapareceu, mobilizando imediatamente equipes de resgate.
Militares especializados em salvamento aquático estão atuando na área, com o auxílio de embarcações e técnicas de mergulho para ampliar a varredura no ponto onde a vítima foi vista pela última vez.
O Corpo de Bombeiros alertou a população sobre os riscos de nadar em represas, que apresentam correntezas invisíveis, variações bruscas de profundidade, baixa visibilidade e redemoinhos, oferecendo alto risco de afogamento.
As buscas seguem sem previsão de encerramento. Até o momento, o jovem ainda não foi localizado.