O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (1), as buscas por um jovem que desapareceu após se afogar na Represa do Jaguari, na região de Jacareí, no Vale do Paraíba. A vítima foi identificada como Matheus Santos.

Segundo as primeiras informações, o jovem visitava o local pela primeira vez e não sabia nadar. Ele teria entrado na água e, em determinado momento, desapareceu, mobilizando imediatamente equipes de resgate.