01 de dezembro de 2025
DESAPARECIDO

Bombeiros tentam encontrar jovem que sumiu em represa da região

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Mateus desapareceu em represa da região
O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (1), as buscas por um jovem que desapareceu após se afogar na Represa do Jaguari, na região de Jacareí, no Vale do Paraíba. A vítima foi identificada como Matheus Santos.

Segundo as primeiras informações, o jovem visitava o local pela primeira vez e não sabia nadar. Ele teria entrado na água e, em determinado momento, desapareceu, mobilizando imediatamente equipes de resgate.

Militares especializados em salvamento aquático estão atuando na área, com o auxílio de embarcações e técnicas de mergulho para ampliar a varredura no ponto onde a vítima foi vista pela última vez.

O Corpo de Bombeiros alertou a população sobre os riscos de nadar em represas, que apresentam correntezas invisíveis, variações bruscas de profundidade, baixa visibilidade e redemoinhos, oferecendo alto risco de afogamento.

As buscas seguem sem previsão de encerramento. Até o momento, o jovem ainda não foi localizado.

