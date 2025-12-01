01 de dezembro de 2025
CRIME

Polícia multa em R$ 32,5 mil proprietária por desmatamento ilegal

Por Leandro Vaz | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Durante a fiscalização, os policiais constataram o corte de 65 árvores da espécie pinus elliottii
Durante a fiscalização, os policiais constataram o corte de 65 árvores da espécie pinus elliottii

A Polícia Militar Ambiental autuou uma proprietária rural por degradação ambiental, no bairro Cedro, em Cunha, no Vale do Paraíba. A ação ocorreu após denúncia de supressão irregular de vegetação em área de preservação.

Durante a fiscalização, os policiais constataram o corte de 65 árvores da espécie pinus elliottii, consideradas exóticas, em área de preservação permanente, além da supressão de forma isolada de uma árvore nativa da espécie pau-jacaré, em área comum. Segundo a corporação, nenhum dos cortes possuía autorização do órgão ambiental competente.

Diante da irregularidade, foi lavrado Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 32,5 mil. A proprietária também foi enquadrada criminalmente.
A ocorrência será encaminhada aos órgãos ambientais e ao Ministério Público para adoção das demais providências legais.

