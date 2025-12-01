A Polícia Militar Ambiental autuou uma proprietária rural por degradação ambiental, no bairro Cedro, em Cunha, no Vale do Paraíba. A ação ocorreu após denúncia de supressão irregular de vegetação em área de preservação.

Durante a fiscalização, os policiais constataram o corte de 65 árvores da espécie pinus elliottii, consideradas exóticas, em área de preservação permanente, além da supressão de forma isolada de uma árvore nativa da espécie pau-jacaré, em área comum. Segundo a corporação, nenhum dos cortes possuía autorização do órgão ambiental competente.