VAGAS DE EMPREGO

Temporada gera empregos no Litoral Norte; confira oportunidades

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Temporada de verão em Caraguatatuba
Temporada de verão em Caraguatatuba

Cidades do Litoral Norte buscam colaboradores para atendimento às demandas da alta temporada. Caraguatatuba e São Sebastião contabilizam 356 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (1º), destinadas às pessoas com diferentes níveis de experiência e formação para atuação em diversos setores da economia, especialmente comércio e áreas relacionadas à gastronomia e hotelaria.

A maior parte das oportunidades se concentra em Caraguatatuba,  com o total de 286 vagas. Entre as posições se destacam açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, padeiro, mecânico, além de funções administrativas como assistente de RH e auxiliar contábil. Há ainda oportunidades para professores e estagiários.

Em São Sebastião, as 70 vagas disponíveis têm ênfase no setor de hotelaria, especialmente na Costa Sul.  O maior volume de oportunidades é para auxiliar de limpeza e manutenção (15 vagas) e promotor (10 vagas temporárias). Outros cargos em destaque incluem cozinheiro(a), garçom/garçonete e camareira, além de vagas como designer gráfico e supervisor(a) de vendas.

Interessados devem procurar o PAT da cidade correspondente.

Em Caraguatatuba: Os currículos são recebidos presencialmente na rua Taubaté, nº 520, Sumaré ou no CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida. José Herculano, nº 7.495, no Travessão. É necessário apresentar RG, CPF e currículo atualizado.

Em São Sebastião: O primeiro cadastro deve ser feito pessoalmente, com apresentação de Carteira de Trabalho, RG, CPF, currículo e comprovante de endereço. O atendimento ocorre no PAT Centro, PAT Costa Norte ou PAT Costa Sul.

Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos de escolaridade e experiência exigidos por cada vaga, além da possibilidade de as oportunidades serem preenchidas rapidamente.

