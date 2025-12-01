Cidades do Litoral Norte buscam colaboradores para atendimento às demandas da alta temporada. Caraguatatuba e São Sebastião contabilizam 356 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (1º), destinadas às pessoas com diferentes níveis de experiência e formação para atuação em diversos setores da economia, especialmente comércio e áreas relacionadas à gastronomia e hotelaria.

A maior parte das oportunidades se concentra em Caraguatatuba, com o total de 286 vagas. Entre as posições se destacam açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de limpeza, padeiro, mecânico, além de funções administrativas como assistente de RH e auxiliar contábil. Há ainda oportunidades para professores e estagiários.

