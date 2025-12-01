A Prefeitura de Jacareí atualizou as vagas disponíveis de emprego no município por meio do PAT (Posto de Atendimento ao trabalhador) nesta segunda-feira (1º). O painel de vagas apresenta um total de 55 oportunidades em diversas áreas, com destaque para os setores de Serviços, Construção Civil, Indústria e Manutenção. As vagas estão distribuídas em diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo para o primeiro emprego e aprendizes.
O setor de Serviços e Atendimento conta com 33 vagas com destaque para:
- Atendente de Lanchonete (20 vagas): não exige experiência e pede Ensino Médio Completo. O salário é de R$ 2.200 mais benefícios.
- Operador de Telemarketing (10 vagas): não exige experiência prévia, apenas Ensino Médio Completo.
O setor da construção civil ofecere 12 vagas com contratação imediata e salários competitivos para as funções de:
- Pedreiro (08 vagas): Exige 6 meses de experiência comprovada (CTPS ou CR) e Ensino Fundamental Completo. O salário é de R$ 2.664 mais benefícios.
- Ajudante de Obras (04 vagas): Exige 6 meses de experiência e Ensino Fundamental. O salário é de R$ 2.480 mais benefícios.
A área industrial apresenta 6 vagas que exigem especialização e maior experiência:
- Operador de máquinas/tratores diversos (02 vagas): Exige 6 meses de experiência e Ensino Fundamental Completo, oferecendo salário de R$ 3.429,34 mais benefícios.
- Mecânico de motor a diesel (02 vagas): Exige 6 meses de experiência em CTPS.
- Técnico em manutenção de máquinas (02 vagas): Requer 6 meses de experiência e CNH B.
Há também chances para Auxiliar de almoxarifado (01), Açougueiro (01) e duas vagas para Auxiliar Administrativo na modalidade aprendiz destinadas a jovens entre 18 e 23 anos com Ensino Médio Completo. Também está aberta uma vaga para Auxiliar de Desenvolvimento (Apoio escolar inclusivo), vaga feminina que aceita PCD
Para participar do processo seletivo, candidatos devem comparecer à sede do PAT na rua Barão de Jacareí, nº 839, Centro, Jacareí. É necessário levar documentos pessoais.
O horário de entrega de senhas para atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Os Telefones para contato são: (12) 3951-7943 e (12) 3952-1076