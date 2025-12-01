A Prefeitura de Jacareí atualizou as vagas disponíveis de emprego no município por meio do PAT (Posto de Atendimento ao trabalhador) nesta segunda-feira (1º). O painel de vagas apresenta um total de 55 oportunidades em diversas áreas, com destaque para os setores de Serviços, Construção Civil, Indústria e Manutenção. As vagas estão distribuídas em diferentes níveis de escolaridade e experiência, incluindo para o primeiro emprego e aprendizes.

O setor de Serviços e Atendimento conta com 33 vagas com destaque para:

Atendente de Lanchonete (20 vagas): não exige experiência e pede Ensino Médio Completo. O salário é de R$ 2.200 mais benefícios.

Operador de Telemarketing (10 vagas): não exige experiência prévia, apenas Ensino Médio Completo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp