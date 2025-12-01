Três homens morreram durante intervenções policiais entre sexta-feira (28) e domingo (30) no Vale do Paraíba. As ocorrências foram registradas em Lorena e Jacareí e estão sendo apuradas pela Polícia Civil como mortes decorrentes de oposição à intervenção policial.
Confronto.
Em Lorena, um homem suspeito de envolvimento no latrocínio do policial militar Crispim morreu durante uma operação realizada na manhã de domingo (30), no bairro Santo Antônio.
De acordo com o boletim registrado pela Delegacia de Investigações Gerais de Guaratinguetá, policiais civis cumpriam mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito que apura o latrocínio do PM e a tentativa de roubo contra dois familiares da vítima.
As diligências tiveram início em Guaratinguetá, na casa dos pais de Danilo Morais dos Santos Paulino, apontado como principal suspeito. No local, os agentes encontraram uma mochila com roupas e documentos do investigado. Questionada novamente, a mãe informou que o filho estaria na residência da namorada, em Lorena.
No imóvel indicado, policiais militares localizaram Danilo escondido em um dos quartos. Segundo o registro policial, ele teria efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito, que foi socorrido ao pronto-socorro de Lorena, mas não resistiu.
Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, com cartuchos íntegros e deflagrados. As pistolas dos policiais também foram recolhidas para perícia. O delegado responsável registrou, em análise preliminar, a hipótese de legítima defesa, com base nos artigos 23 e 25 do Código Penal.
Em Jacareí.
Outra ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (28) em Jacareí, quando dois homens morreram durante uma intervenção da Polícia Militar no bairro Campo Grande, região apontada como ponto de tráfico de drogas.
Conforme o boletim, equipes da PM foram acionadas após denúncia de indivíduos armados em atitude suspeita. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram quatro homens que fugiram ao perceber a presença da viatura. Durante a fuga, dois dos suspeitos passaram a atirar contra os policiais, configurando, segundo o registro, agressão injusta e concreta.
Os policiais reagiram e os dois suspeitos baleados foram socorridos, mas morreram posteriormente. Os outros dois conseguiram fugir.
No local e na rota de fuga, a polícia apreendeu: uma pistola calibre 9mm, uma metralhadora calibre 9mm, um revólver calibre .38, e cerca de 2,6 mil porções de cocaína prontas para comercialização.
As armas pertencentes aos policiais militares envolvidos também foram recolhidas para exames de confronto balístico, conforme protocolo em casos de morte decorrente de intervenção policial. A perícia criminal realizou análise completa do cenário, com coleta de vestígios e registros fotográficos.
Segundo a autoridade policial, os indícios iniciais apontam para atuação de uma associação criminosa armada ligada ao tráfico de drogas. A versão apresentada pelos policiais foi considerada verossímil em análise preliminar, sendo mantido o enquadramento por: homicídio decorrente de intervenção policial, tráfico de drogas, e legítima defesa.
Investigações.
As três ocorrências foram encaminhadas para inquérito policial. Todos os depoimentos dos policiais foram colhidos em áudio e vídeo, e as perícias técnicas seguem em andamento.
As circunstâncias detalhadas dos casos ainda estão sendo apuradas e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.