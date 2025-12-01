Três homens morreram durante intervenções policiais entre sexta-feira (28) e domingo (30) no Vale do Paraíba. As ocorrências foram registradas em Lorena e Jacareí e estão sendo apuradas pela Polícia Civil como mortes decorrentes de oposição à intervenção policial.

Confronto.

Em Lorena, um homem suspeito de envolvimento no latrocínio do policial militar Crispim morreu durante uma operação realizada na manhã de domingo (30), no bairro Santo Antônio.

De acordo com o boletim registrado pela Delegacia de Investigações Gerais de Guaratinguetá, policiais civis cumpriam mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito que apura o latrocínio do PM e a tentativa de roubo contra dois familiares da vítima.