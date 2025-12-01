Um homem de 37 anos foi internado em estado gravíssimo após ser brutalmente agredido na noite de sexta-feira (29), no bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e está sob investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h34 para atender uma denúncia de agressão na rua Gentil Raymundo, número 160. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima, Eduardo de Almeida Lima, caída no chão, inconsciente e com intenso sangramento na cabeça.