Um homem de 37 anos foi internado em estado gravíssimo após ser brutalmente agredido na noite de sexta-feira (29), no bairro Dom Pedro 2º, em São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e está sob investigação.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h34 para atender uma denúncia de agressão na rua Gentil Raymundo, número 160. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima, Eduardo de Almeida Lima, caída no chão, inconsciente e com intenso sangramento na cabeça.
Populares informaram que Eduardo teria se envolvido em uma discussão com moradores de uma residência da região e, em seguida, foi atacado por cerca de quatro ou cinco pessoas. Segundo relatos, os agressores utilizaram socos, objetos contundentes e possivelmente garrafas quebradas durante o espancamento. Após as agressões, os suspeitos fugiram do local.
Uma testemunha teria apontado informalmente o morador da casa como um dos principais envolvidos no ataque, embora ninguém tenha sido preso até o momento.
A vítima foi socorrida pela equipe do Samu e levada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. A Polícia Civil informou que o local não pôde ser preservado, mas uma perícia foi requisitada e deverá ser realizada com luz do dia para reconstrução técnica dos fatos.
O caso foi encaminhado ao distrito da área e à equipe especializada em homicídios, que trabalham para identificar e localizar os agressores.