Dois homens foram baleados durante um ataque a tiros na madrugada deste domingo (30) na Avenida Dom Pedro 1º, no bairro Três Marias, em Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificada, já que os disparos teriam ocorrido de surpresa, dificultando a defesa das vítimas.

Segundo informações do boletim de ocorrência elaborado no plantão policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo nas imediações de um posto de combustíveis conhecido como Posto Leria.