Dois homens foram baleados durante um ataque a tiros na madrugada deste domingo (30) na Avenida Dom Pedro 1º, no bairro Três Marias, em Taubaté. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificada, já que os disparos teriam ocorrido de surpresa, dificultando a defesa das vítimas.
Segundo informações do boletim de ocorrência elaborado no plantão policial, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo nas imediações de um posto de combustíveis conhecido como Posto Leria.
No local, os policiais encontraram Luiz Felipe Moliterno, que relatou ter sido atingido por três disparos nas costas. Desorientado e ferido, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté.
A segunda vítima, Felipe da Farmácia Gonçalves da Silva, também foi levada à mesma unidade de saúde. Em depoimento, ele afirmou que descia a rua quando presenciou dois homens discutindo e entrando em luta corporal. Ao tentar intervir e pedir que cessassem a briga, percebeu que uma terceira pessoa teria saído de uma adega próxima e efetuado disparos contra os envolvidos. Durante a fuga, Felipe constatou que havia sido atingido na mão direita.
Ainda conforme os relatos colhidos pela polícia, o autor dos disparos teria sido identificado pelas vítimas apenas pelo apelido de “Gago”, mas até o momento o suspeito não foi localizado.
A Perícia Criminal foi acionada para análise do local e a polícia realizou o chamado reconhecimento para auxiliar no esclarecimento da dinâmica do crime.
O caso foi encaminhado para investigação pela Delegacia da área e a Polícia Civil apura a autoria e as circunstâncias da tentativa de homicídio.