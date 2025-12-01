Uma mulher morreu e um motociclista ficou gravemente ferido após um grave acidente envolvendo duas motos e um caminhão na tarde de domingo (30), na Via Dutra, altura do km 156, no trecho em frente à Unip (Universidade Paulista), em São José dos Campos.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 16h30. As duas motocicletas trafegavam pelo corredor entre as faixas de rolamento quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, houve uma colisão traseira entre os veículos. Com o impacto, ambas as motos foram lançadas ao solo e uma delas acabou parando embaixo de um caminhão que seguia pela pista.
A passageira de uma das motocicletas, identificada como Francisca Galdino da Silva, morreu ainda no local. O condutor da mesma moto sofreu ferimentos graves e foi socorrido ao Hospital da Vila Industrial. O estado de saúde dele não foi atualizado até o fechamento desta reportagem.
O condutor da outra motocicleta teve apenas ferimentos leves e recusou atendimento médico. Já o motorista do caminhão também não sofreu ferimentos aparentes e foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.
Equipes da concessionária que administra a rodovia prestaram apoio no atendimento da ocorrência, auxiliaram na sinalização e acionaram os serviços médicos. A Polícia Civil e a perícia estiveram no local para realizar os trabalhos técnicos e coletar informações que ajudem a esclarecer a dinâmica do acidente.
Dois aparelhos celulares e uma mochila com pertences da vítima fatal foram apreendidos para análise. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
O caso será analisado pelo delegado titular da área e as causas do acidente continuam sob investigação.