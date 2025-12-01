Uma mulher morreu e um motociclista ficou gravemente ferido após um grave acidente envolvendo duas motos e um caminhão na tarde de domingo (30), na Via Dutra, altura do km 156, no trecho em frente à Unip (Universidade Paulista), em São José dos Campos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 16h30. As duas motocicletas trafegavam pelo corredor entre as faixas de rolamento quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, houve uma colisão traseira entre os veículos. Com o impacto, ambas as motos foram lançadas ao solo e uma delas acabou parando embaixo de um caminhão que seguia pela pista.