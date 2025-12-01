Uma mulher morreu após ser atropelada por uma motocicleta na noite de domingo (30), em frente à portaria do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), na Avenida dos Astronautas, no bairro Jardim da Granja, em São José dos Campos. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 6º DP (Distrito Policial), a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência de atropelamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Suporte Avançado de Vida do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto outra equipe prestava atendimento ao condutor da motocicleta envolvida no acidente.