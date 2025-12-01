Uma mulher morreu após ser atropelada por uma motocicleta na noite de domingo (30), em frente à portaria do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), na Avenida dos Astronautas, no bairro Jardim da Granja, em São José dos Campos. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até a última atualização da ocorrência.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 6º DP (Distrito Policial), a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a ocorrência de atropelamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Suporte Avançado de Vida do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto outra equipe prestava atendimento ao condutor da motocicleta envolvida no acidente.
Tanto a pedestre quanto o motociclista foram levados ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. Porém, a mulher não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada às 22h13 do mesmo dia, conforme registro oficial do hospital.
Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil atualizou a natureza da ocorrência, que inicialmente era tratada como lesão corporal culposa, para homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme prevê o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
A motocicleta envolvida no acidente é uma Honda CG 125 Titan, ano 2000, conduzida por um motoboy de 25 anos, que figura como investigado no inquérito. A autoria do atropelamento é conhecida e está sob apuração da Polícia Civil.
Como não houve o comparecimento de familiares para reconhecimento do corpo, a autoridade policial requisitou exames necroscópico e datiloscópico para auxiliar na identificação da vítima.
O caso será encaminhado para outra unidade policial para continuidade das investigações.