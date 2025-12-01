O sistema Free Flow de pedágio eletrônico será ativado na Via Dutra, no trecho que abrange a Região Metropolitana de São Paulo, entre os quilômetros 231 e 204 (São Paulo a Arujá) no sábado (6). A tecnologia, implementada pela concessionária RioSP, visa aumentar a fluidez do tráfego na região. Desde agosto de 2025, testes de fluxo e passagens nos pórticos, sem cobrança de tarifa vinham sendo realizados.

O Free Flow permite que os motoristas utilizem as pistas expressas sem a necessidade de parar em praças de pedágio, com a tarifa sendo cobrada automaticamente por meio da leitura de tags ou placas dos veículos em pórticos instalados na via.

