O sistema Free Flow de pedágio eletrônico será ativado na Via Dutra, no trecho que abrange a Região Metropolitana de São Paulo, entre os quilômetros 231 e 204 (São Paulo a Arujá) no sábado (6). A tecnologia, implementada pela concessionária RioSP, visa aumentar a fluidez do tráfego na região. Desde agosto de 2025, testes de fluxo e passagens nos pórticos, sem cobrança de tarifa vinham sendo realizados.
O Free Flow permite que os motoristas utilizem as pistas expressas sem a necessidade de parar em praças de pedágio, com a tarifa sendo cobrada automaticamente por meio da leitura de tags ou placas dos veículos em pórticos instalados na via.
Uma das principais mudanças é que motoristas circularão pela pista marginal de forma gratuita, uma alternativa para quem não deseja pagar a tarifa, enquanto a pista expressa será tarifada com base no trecho percorrido, calculada pelos pórticos de leitura.
A concessionária informou que a tarifa será "programada", variando conforme o dia da semana, o horário e feriados prolongados. Os valores serão comunicados previamente aos motoristas por meio de placas eletrônicas instaladas nas pistas marginais, antes dos acessos à via expressa. Motocicletas pagarão 50% do valor da tarifa.
No novo sistema, o pagamento segue o padrão eletrônico, sendo que veículos com Tag têm o valor debitado automaticamente na fatura da operadora, com um desconto de 5% por viagem. Para veículos sem Tag, o motorista tem até 30 dias para realizar o pagamento pelo site pedagiodigital.com ou pelo aplicativo da CCR. Totens de autoatendimento nas bases de São Paulo e Arujá, além de postos credenciados, também serão opções de pagamento.
A implantação do Free Flow ocorre após a concessionária realizar diversas obras de ampliação e modernização no trecho, fruto de um investimento de cerca de R$ 1,4 bilhão. As melhorias visam reordenar o tráfego da região e incluíram a ampliação da pista expressa para três faixas por sentido, a criação de novos acessos da marginal para a expressa e novas conexões, como o viaduto de acesso ao Aeroporto de Guarulhos e ligações com a Rodovia Fernão Dias.
Para o Vale do Paraíba, que utiliza a Via Dutra como corredor logístico e de ligação com a capital, a ativação do Free Flow e as melhorias associadas no trecho metropolitano representam maior fluidez e a redução de congestionamentos na chegada a São Paulo. Isso deve otimizar o tempo de viagem e o escoamento da produção da região, impactando positivamente a eficiência do transporte de cargas e a mobilidade geral de quem se desloca entre as cidades do Vale e a Grande São Paulo.