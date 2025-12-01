A Região Metropolitana do Vale do Paraíba começa a terça-feira (2) sob influência de áreas de instabilidade que mantêm o tempo abafado e aumentam o risco de pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com dados do Climatempo, o padrão será semelhante em grande parte das cidades da RMVale: manhã com muita nebulosidade, tardes propensas a temporais e noite ainda úmida.
Em São José dos Campos, o dia será de chuva e trovoadas, com mínima de 19°C e máxima de 30°C. A previsão indica manhã nublada com chuva, tarde com possibilidade de temporal e noite chuvosa. O índice de umidade é alto, chegando a 88%.
Em Taubaté, o calor ganha força antes da virada do tempo: a temperatura chega aos 32°C, após mínima de 20°C. A manhã terá sol entre muitas nuvens, mas a chuva forte aparece à tarde. A noite deve seguir com pancadas de chuva. A umidade prevista é de 92%.
A cidade de Guaratinguetá terá condição típica de verão fora de época: sol e chuva. A mínima será de 19°C e a máxima de 31°C. A manhã começa com sol entre nuvens, enquanto tarde e noite devem registrar pancadas de chuva. A umidade fica em 88%.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá variação de nuvens ao longo do dia. A mínima prevista é de 20°C e a máxima, de 27°C. A tarde deve ter pancadas de chuva, mas a noite tende a ficar apenas com muitas nuvens, sem precipitação. A umidade estimada é de 68%.
Em altitude, Campos do Jordão repete o cenário de instabilidade mais intensa. A cidade terá chuva e trovoadas, com mínima de 19°C e máxima de 27°C. A manhã será nublada e chuvosa; a tarde pode registrar temporal, e a noite seguirá com chuva. A umidade chega a 90%.
A combinação de calor e alta umidade favorece a formação de nuvens carregadas em toda a RMVale. Por isso, recomenda-se atenção a alagamentos pontuais, rajadas de vento e descargas elétricas ao longo do dia.