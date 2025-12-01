A Região Metropolitana do Vale do Paraíba começa a terça-feira (2) sob influência de áreas de instabilidade que mantêm o tempo abafado e aumentam o risco de pancadas de chuva ao longo do dia. De acordo com dados do Climatempo, o padrão será semelhante em grande parte das cidades da RMVale: manhã com muita nebulosidade, tardes propensas a temporais e noite ainda úmida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o dia será de chuva e trovoadas, com mínima de 19°C e máxima de 30°C. A previsão indica manhã nublada com chuva, tarde com possibilidade de temporal e noite chuvosa. O índice de umidade é alto, chegando a 88%.