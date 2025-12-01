Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira na rodovia SP-50, na altura da entrada do bairro Costinha, em São José dos Campos. A colisão ocorreu por motivos ainda desconhecidos e provocou lentidão no trânsito no trecho.

De acordo com informações iniciais, os veículos envolvidos foram um Chevrolet Corsa e um Volkswagen Gol. Equipes de atendimento foram acionadas e estiveram no local para prestar assistência aos condutores.