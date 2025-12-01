01 de dezembro de 2025
CURTO-CIRCUITO

Frigobar causa incêndio em escola de crianças especiais

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Fogo foi extindo rapidamente e ninguém ficou ferido
Uma escola de atendimento a crianças especiais na região central de Caraguatatuba foi atingida por um incêndio na parte externa. O incidente aconteceu por volta das 9h da sexta-feira (28).

O fogo começou por um curto-circuito na fiação de um frigobar na área do pátio e ficou restrito a esse local por conta do rápido acionamento e atuação do Corpo de Bombeiros.

O prédio estava vazio e trancado e os bombeiros precisaram acessar a região do fogo pelo telhado até que os responsáveis chegassem e abrissem para a vistoria e liberação.

Ninguém ficou ferido.  O local foi deixado em segurança.

