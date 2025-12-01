Uma escola de atendimento a crianças especiais na região central de Caraguatatuba foi atingida por um incêndio na parte externa. O incidente aconteceu por volta das 9h da sexta-feira (28).

O fogo começou por um curto-circuito na fiação de um frigobar na área do pátio e ficou restrito a esse local por conta do rápido acionamento e atuação do Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp