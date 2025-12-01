A Prefeitura de Ilhabela promove uma ação de prevenção e testagem rápida para HIV e ISTs (Infecções sexualmente transmissíveis) nesta segunda-feira (1º) em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids. A ação acontecerá a partir das 14h na praça Allan Kardec, na região do Centro. Não é necessário agendamento e todo o atendimento é feito de forma sigilosa.

Entre os testes oferecidos estão HIV, sífilis e hepatite B e C. Os resultados ficam prontos em 30 minutos. Além da testagem rápida, a equipe de Saúde disponibilizará preservativos, gel lubrificante íntimo, autotestes, material informativo sobre prevenção, orientações e acesso à profilaxia pré e pós-exposição.

