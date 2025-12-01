A Prefeitura de São Sebastião autuou o condomínio Alcatrazes pelo lançamento irregular de esgoto na praia de Boiçucanga. A multa aplicada foi no valor de R$ 76.800.

O condomínio foi alvo de investigação e, com base em evidências, a fiscalização constatou o descarte irregular de esgoto na rede de drenagem pluvial, que desemboca diretamente na praia de Boiçucanga.

