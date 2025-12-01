Um homem foi preso em Taubaté sob acusação de furto de fiação elétrica e de telefonia na avenida Dom Pedro, Parque Três Marias. A ação aconteceu na quinta-feira (8), por volta das 2h, após o CGI (Centro de Gestão Integrada) identificar por meio das câmeras de monitoramento, o suspeito manipulando fios no alto de um poste.

A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e ao chegar ao local, encontrou o homem ainda sobre o poste, cortando a fiação.

