01 de dezembro de 2025
MONITORAMENTO CGI

Homem é preso em flagrante cortando fios no poste em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Preso em flagrante cortando fiação do poste
Um homem foi preso em Taubaté sob acusação de furto de fiação elétrica e de telefonia na avenida Dom Pedro, Parque Três Marias. A ação aconteceu na quinta-feira (8), por volta das 2h, após o CGI (Centro de Gestão Integrada) identificar por meio das câmeras de monitoramento, o suspeito manipulando fios no alto de um poste.

A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e ao chegar ao local, encontrou o homem ainda sobre o poste, cortando a fiação.

Ao perceber a presença da viatura, ele tentou descer e fugir, mas foi detido nas proximidades e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

