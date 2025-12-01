O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos) disponibilizou para o mês de dezembro de 2025 um total de 706 vagas de emprego nas mais diversas áreas e níveis de experiência. Há 106 oportunidades que aceitam PCD (Pessoas Com Deficiência). Destas, 15 vagas são destinadas exclusivamente a PCD.
O setor de serviços e logística concentra a maior parte das contratações com destaque para:
- Ajudante de Embalador com 100 vagas
- Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing) com 185 vagas.
- Cobrador de Transportes Coletivos com 30 vagas
- Vendedor Interno totalizando 62 vagas.
Há ainda vagas técnicas e de nível superior como nutricionista, engenheiro civil, fisioterapeuta e outros.
As oportunidades disponíveis abrangem as áreas de serviços e atendimento, construção civil, manutenção, logística, industrial, comércio e vendas, saúde e cuidados.
Interessados devem apresentar Carteira de Trabalho, RG e CPF presencialmente na sede do PAT, que fica na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, em São José dos Campos.
O atendimento é de segunda a sexta-feira, até as 16h.