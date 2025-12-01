O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos) disponibilizou para o mês de dezembro de 2025 um total de 706 vagas de emprego nas mais diversas áreas e níveis de experiência. Há 106 oportunidades que aceitam PCD (Pessoas Com Deficiência). Destas, 15 vagas são destinadas exclusivamente a PCD.

O setor de serviços e logística concentra a maior parte das contratações com destaque para:

Ajudante de Embalador com 100 vagas

Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing) com 185 vagas.

Cobrador de Transportes Coletivos com 30 vagas

Vendedor Interno totalizando 62 vagas.

