01 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADE

São José dos Campos tem 706 vagas de emprego para dezembro

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos) disponibilizou para o mês de dezembro de 2025 um total de 706 vagas de emprego nas mais diversas áreas e níveis de experiência. Há 106 oportunidades que aceitam PCD (Pessoas Com Deficiência). Destas, 15 vagas são destinadas exclusivamente a PCD.

O setor de serviços e logística concentra a maior parte das contratações com destaque para:

  • Ajudante de Embalador com 100 vagas
  • Operador de Teleatendimento Ativo (Telemarketing) com 185 vagas.
  • Cobrador de Transportes Coletivos com 30 vagas
  • Vendedor Interno totalizando 62 vagas.

Há ainda vagas técnicas e de nível superior como nutricionista, engenheiro civil, fisioterapeuta e outros.

As oportunidades disponíveis abrangem as áreas de serviços e atendimento, construção civil, manutenção, logística, industrial, comércio e vendas, saúde e cuidados.

Interessados devem apresentar Carteira de Trabalho, RG e CPF presencialmente na sede do PAT, que fica na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, em São José dos Campos.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, até as 16h.

