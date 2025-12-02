O senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que também é engenheiro civil e empresário, é um dos participantes do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que é realizado nesta terça-feira (2), no Teatro Colinas, em São José dos Campos. O evento integra o projeto 'O Brasil do Futuro' de OVALE.
Ângelo Coronel destacou a importância do evento: “Seminário de tamanha importância porque a mobilidade urbana é a realidade. Mobilidade urbana hoje é a bola da vez de todos os locais do nosso mundo afora”.
“E o Brasil não poderia jamais ficar atrás desse crescimento exponencial. Aqui no Congresso Nacional, nós já votamos projetos para dar sustentação jurídica e legal ao transporte alternativo via mobilidade urbana”, afirmou o senador.
Segundo ele, o Congresso aprovou o Programa Mover, que prevê crédito de R$ 19 bilhões para modernização da frota até 2028. Também o PAC Seleções tem estimativa de mais R$ 10,6 bilhões em 77 projetos de mobilidade. “É muito projeto, mas ainda precisamos avançar”, disse Ângelo Coronel.
“Eu acho que o Fernando [Salerno, diretor-presidente de OVALE] acertou na veia. É um tema moderno demais no mundo e o Brasil não poderia ficar para fora. Então, viva a mobilidade, viva OVALE por essa iniciativa de tamanha magnitude”, afirmou o senador.
Ângelo Coronel foi prefeito de sua cidade natal, Coração de Maria (BA), deputado estadual em seis mandatos e presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Desde 2019 é senador da República.
Foi Presidente da CPMI das Fake News, relator do PL de Reforma do Imposto de Renda e, em 2024, relator geral do Orçamento da União. Atualmente, faz parte das duas mais importantes comissões do Senado (CCJ e CAE) e ainda da Comissão de Infraestrutura.