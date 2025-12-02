O senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que também é engenheiro civil e empresário, é um dos participantes do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que é realizado nesta terça-feira (2), no Teatro Colinas, em São José dos Campos. O evento integra o projeto 'O Brasil do Futuro' de OVALE.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ângelo Coronel destacou a importância do evento: “Seminário de tamanha importância porque a mobilidade urbana é a realidade. Mobilidade urbana hoje é a bola da vez de todos os locais do nosso mundo afora”.