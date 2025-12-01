O estupro de vulnerável continua com tendência de alta e subiu 9,52% no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado – 529 a 482 registros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A média é de sete em cada 10 vítimas de estupro são vulneráveis (73,57%), sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.