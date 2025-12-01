O estupro de vulnerável continua com tendência de alta e subiu 9,52% no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado – 529 a 482 registros.
A média é de sete em cada 10 vítimas de estupro são vulneráveis (73,57%), sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.
As 529 ocorrências de estupro de vulnerável no Vale em 2025 são a maior quantidade para o crime da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que no caso desse indicador começa em 2017.
Até então, o ano com mais estupros de vulneráveis registrados no período havia sido 2019, com 523 casos na região.
Na região, o total de estupros subiu 5,74% em 2025, com 719 casos contra 680 no ano passado. O número de estupros (que exclui o estupro de vulnerável) caiu 3,55% no Vale, com 190 registros contra 197 em 2024.
Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, principalmente contra meninas e mulheres, que são as principais vítimas. Tal violência desafia as forças públicas de segurança.