VIOLÊNCIA SEXUAL

Estupro de vulnerável sobe quase 10% no Vale e desafia segurança

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
O estupro de vulnerável continua com tendência de alta e subiu 9,52% no Vale do Paraíba em 2025, de janeiro a outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado – 529 a 482 registros.

A média é de sete em cada 10 vítimas de estupro são vulneráveis (73,57%), sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças e adolescentes.

As 529 ocorrências de estupro de vulnerável no Vale em 2025 são a maior quantidade para o crime da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que no caso desse indicador começa em 2017.

Até então, o ano com mais estupros de vulneráveis registrados no período havia sido 2019, com 523 casos na região.

Na região, o total de estupros subiu 5,74% em 2025, com 719 casos contra 680 no ano passado. O número de estupros (que exclui o estupro de vulnerável) caiu 3,55% no Vale, com 190 registros contra 197 em 2024.

Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, principalmente contra meninas e mulheres, que são as principais vítimas. Tal violência desafia as forças públicas de segurança.

