30 de novembro de 2025
TRÁFICO

Homem é preso por tráfico em ação da PM na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Policiais militares da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas na região leste de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (30), por volta de 1h15.

O suspeito foi preso durante patrulhamento pela rua Maria Mercedes Ferreira Maldos, no Jardim Jussara. Os policiais abordaram um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a equipe e arremessou um pacote transparente para o interior de uma residência.

Durante a busca pessoal, nada foi encontrado. Contudo, no invólucro dispensado, foram encontradas 22 porções de cocaína (20g), além de R$ 315 em dinheiro e um aparelho celular.

Na sequência, o abordado confessou que exercia a atividade de tráfico de drogas, indicando que o dinheiro era proveniente das vendas e que receberia R$ 200 pelo serviço. Ele ainda apontou um local onde supostamente haveria mais entorpecentes, porém, após diligência, nada foi localizado.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à delegacia, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas, permanecendo o infrator à disposição da Justiça.

