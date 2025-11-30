Policiais militares da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas na região leste de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (30), por volta de 1h15.
O suspeito foi preso durante patrulhamento pela rua Maria Mercedes Ferreira Maldos, no Jardim Jussara. Os policiais abordaram um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a equipe e arremessou um pacote transparente para o interior de uma residência.
Durante a busca pessoal, nada foi encontrado. Contudo, no invólucro dispensado, foram encontradas 22 porções de cocaína (20g), além de R$ 315 em dinheiro e um aparelho celular.
Na sequência, o abordado confessou que exercia a atividade de tráfico de drogas, indicando que o dinheiro era proveniente das vendas e que receberia R$ 200 pelo serviço. Ele ainda apontou um local onde supostamente haveria mais entorpecentes, porém, após diligência, nada foi localizado.
Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido à delegacia, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas, permanecendo o infrator à disposição da Justiça.