Policiais militares da Força Tática prenderam um homem por tráfico de drogas na região leste de São José dos Campos, na madrugada deste domingo (30), por volta de 1h15.

O suspeito foi preso durante patrulhamento pela rua Maria Mercedes Ferreira Maldos, no Jardim Jussara. Os policiais abordaram um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a equipe e arremessou um pacote transparente para o interior de uma residência.