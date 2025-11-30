Um jovem de 19 anos morreu neste domingo (30) após atirar contra policiais militares. A ocorrência foi na rua Doutor Pedro Alcântara, em Lorena. O homem morto é suspeito de envolvimento no latrocínio do policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, que morreu enquanto peregrinava para Aparecida, em 11 de outubro.
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, a Polícia Militar, junto a policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá, foram a Lorena cumprir mandado de busca e apreensão relacionado às investigações do latrocínio de Luiz Guilherme.
Em uma das residências informadas, a equipe foi recebida a tiros por um suspeito. Houve confronto e o homem foi atingido. Ele foi socorrido pelo resgate e encaminhado ao pronto-socorro, no qual veio a óbito. O caso foi registrado no 2º DP (Distrito Policial) de Lorena com morte decorrente de intervenção policial.
O crime.
O policial militar Luiz Guilherme foi morto no sábado, 11 de novembro, durante um assalto na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 55, em Lorena.
O soldado participava de uma romaria a pé com amigos em direção ao Santuário Nacional de Aparecida quando foi abordado por criminosos.
Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o policial usava um colete refletivo com o símbolo da corporação, o que pode ter levado os assaltantes a identificá-lo como militar. Durante a ação, um dos suspeitos efetuou um disparo, atingindo Luiz Guilherme no peito. Ele morreu ainda no local.
Testemunhas relataram que os criminosos fugiram levando pertences das vítimas. Os dois homens que acompanhavam o policial também foram atingidos por disparos, mas sobreviveram.