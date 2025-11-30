Um jovem de 19 anos morreu neste domingo (30) após atirar contra policiais militares. A ocorrência foi na rua Doutor Pedro Alcântara, em Lorena. O homem morto é suspeito de envolvimento no latrocínio do policial militar Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, de 30 anos, que morreu enquanto peregrinava para Aparecida, em 11 de outubro.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, a Polícia Militar, junto a policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Guaratinguetá, foram a Lorena cumprir mandado de busca e apreensão relacionado às investigações do latrocínio de Luiz Guilherme.