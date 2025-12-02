Diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno abre na manhã desta terça-feira (2) o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'. O evento é realizado no Teatro Colinas, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em seu discurso na abertura do evento, Fernando ressaltou a democracia como valor inegociável e o papel de OVALE no fortalecimento da democracia no país.