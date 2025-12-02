Diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno abre na manhã desta terça-feira (2) o 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, dentro do projeto 'O Brasil do Futuro'. O evento é realizado no Teatro Colinas, em São José dos Campos.
Em seu discurso na abertura do evento, Fernando ressaltou a democracia como valor inegociável e o papel de OVALE no fortalecimento da democracia no país.
Na sequência, ele comentou sobre a organização do Fórum de Mobilidade Urbana e o papel do evento e do jornal nesse debate, dentro do projeto “O Brasil do Futuro” de OVALE.
“Ancorado na sua credibilidade e na sua tradição de décadas, OVALE dá início hoje, com a realização do ‘1º. Fórum OVALE de Mobilidade Urbana’, a uma nova etapa do projeto ‘O Brasil do Futuro’, iniciativa sem paralelo na imprensa regional do país, fortalecendo o fluxo de conhecimentos e anseios de uma sociedade em direção ao futuro”, afirmou.
“Este fórum nasce com o objetivo de apontar desafios e apresentar soluções à principal cidade da RMVale, líder em mobilidade urbana no país, ressaltando a indispensável convergência de esforços entre o ciclo político, as empresas privadas e a sociedade civil. O projeto marca o início da cobertura editorial deste jornal até as eleições de outubro de 2026, aprofundando o debate em torno de áreas imprescindíveis à definição dos caminhos a serem seguidos até o Brasil do amanhã”, completou.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana tem apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos, o fórum vai debater, entre outros assuntos, o novo sistema de transporte público do município, o primeiro do país a optar por uma frota de ônibus 100% elétrica.
Outros temas abordados serão os carros voadores, automóveis autônomos, aplicativos de transporte, as funcionalidades do 'Free Flow' na Mobilidade e inteligência artificial. A iniciativa visa buscar soluções para os desafios da mobilidade urbana em um mundo cada vez mais tecnológico e que precisa mudar sua matriz energética.
Participam do evento autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil e convidados especiais. O evento tem patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.
Leia a íntegra do discurso:
A democracia, esse encontro civilizado de ideias divergentes e opiniões contraditórias, é como a saúde: só a valorizamos, quando a perdemos.
Bom dia a todos, meu nome é Fernando Salerno, e sou diretor-presidente de OVALE. Em nome deste jornal, agradeço a presença de cada um de vocês e, em especial, dos debatedores que, em breve, estarão expondo ao seus pontos de vista, aqui.
Uma democracia sem uma imprensa livre e confiável, é um corpo sem sistema nervoso. Se se quer que a democracia prevaleça no futuro, deve-se cultivar um ambiente político, cultural e jurídico no país, sem permitir, jamais e em tempo algum, que a defesa do Estado de Direito seja tisnada, por quem quer que seja.
Se a sociedade não confia no jornalismo, tal qual o jornalismo praticado por este jornal, totalmente apartidário e independente, infenso às injunções do poder, torna-se refém de um sistema incapaz de distinguir verdade de desinformação e informação de propaganda.
Dia após dia, somos desafiados a manter um compromisso sacrossanto: o de guardião da verdade factual frente à torrente de desinformações e fake news que ameaçam a democracia e a liberdade de pensamento.
A verdade é o farol, a bússola e o norte de OVALE, transformado numa catedral jornalística 100% digital.
Em 2025, OVALE dobrou a sua audiência, atingindo aproximadamente 70 milhões de visualizações e mais de um milhão de usuários únicos, num único mês. Essa audiência é superior à soma das audiências dos seus principais concorrentes regionais.
Ancorado na sua credibilidade de mais de uma década, OVALE dá início hoje, com a realização do ‘1º. Fórum OVALE de Mobilidade Urbana’, a uma nova etapa do projeto ‘O Brasil do Futuro’, iniciativa sem paralelo na imprensa regional do país.
Sob a égide do projeto ‘O Brasil do Futuro’, OVALE realizará mais dois fóruns temáticos até o início da cobertura editorial das eleições de 2026, fortalecendo, assim, o fluxo de conhecimento e de ideias, ressaltando a indispensável convergência de esforços entre o ciclo político, as empresas privadas e a sociedade civil em direção ao Brasil do amanhã.
Segundo Peter Ferdinand Drucker, considerado o pai da administração moderna: “A maneira mais eficiente de prever o futuro, é cria-lo”.