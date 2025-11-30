30 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INÍCIO DO ADVENTO

Santuário Nacional inaugura presépio e iluminação de Natal

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Leon/Santuário Nacional
Iluminação de Natal no Santuário Nacional de Aparecida
Iluminação de Natal no Santuário Nacional de Aparecida

O Santuário Nacional de Aparecida viveu nesse sábado (29) um dos momentos mais emocionantes do Tempo do Advento: a inauguração do Presépio de Natal e o acendimento da iluminação natalina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Logo após a missa das 18h, que acolheu a Romaria das Famílias Redentoristas, os devotos da Mãe Aparecida tiveram a oportunidade de se reunirem na Fachada Norte para vivenciarem esse momento de preparação ao Natal.

A cerimônia foi presidida pelo missionário redentorista padre Fábio Evaristo, Ecônomo do Santuário Nacional e concelebrada pelo padre Adam Rapala, ecônomo adjunto.

Inspirado na Encíclica Laudato Si’ do papa Francisco, o Presépio de 2025 propôs aos que acompanhavam o momento uma reflexão sobre a importância de proteger a Casa Comum.

A escolha do tema reforçou o compromisso do Santuário Nacional com a ecologia integral e convidou os fiéis a contemplarem o mistério da Encarnação sob a ótica da responsabilidade ambiental.

O tema "Cuidar da Criação" seguiu a tradição do Santuário de unir a espiritualidade do Natal a temas atuais e relevantes para a vida cristã.

Ao iniciar a cerimônia, Rapala relembrou as palavras do papa Francisco e de Santo Afonso Maria de Ligório que convergem para um ponto central da fé cristã, a proximidade de Deus.

“Papa Francisco dizia que o Presépio é memória ao Deus que se aproxima e um convite a abrir nosso coração e se deixar tocar por Jesus Cristo [...] Segundo Santo Afonso, Jesus quis nascer frágil e pobre como uma criança para que pudéssemos nos aproximar Dele sem nenhum tipo de vergonha [...] Ele veio para acolher todos, por isso nós devemos aprender a acolher nossos irmãos, sem privilégios, sem julgamentos!”, afirmou o sacerdote.

Rapala também enfatizou a real mensagem do Natal, ao expressar o desejo de que o presépio inspire o acolhimento de Cristo: “Que este presépio inspire o meu e seu coração, para acolhermos Jesus, o Deus da vida, e que levemos adiante o amor e paz que Ele nos traz, transformando nossas vidas, convivência e nossos trabalhos”.

O rito de bênção e a reflexão sobre o Presépio foram conduzidos pelo padre Fábio Evaristo. Durante sua reflexão, o sacerdote relembrou os ensinamentos da Laudato Si', encíclica do papa Francisco que completou 10 anos em 24 de maio de 2025:

“Natal é nascimento de um mundo mais fraterno, mais justo e mais simples. A Laudato SI nos lembra: ‘Não existe espiritualidade verdadeira sem cuidado pela vida, não há fé autêntica onde existe indiferença, Deus não escolheu um palácio, ele escolheu uma manjedoura. Ele nasce pequeno para mostrar que o que muda o mundo não é a força, é a ternura’’, afirmou.

Após a bênção do presépio, um belo gesto concreto foi realizado: sementes foram distribuídas como um símbolo do cuidado com a vida e com a esperança, que germina da responsabilidade com a Casa Comum que Deus coloca em nossas mãos.

Ao final da celebração o reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo, ressaltou a beleza do tempo do Advento e agradeceu aos Missionários Redentoristas que atuaram como redatores da Novena de Natal 2025.

“O personagem principal ainda está faltando pois é tempo do Advento, de preparação, e queremos acolher o Deus da vida. Eu gostaria também. De modo sincero, agradecer os padres Ferdinando Mancílio, Pablo Vinícius e Irmão Alan Patrick, que forma os redatores da Novena 2025. Que a bênção de Deus seja abundante e generosa hoje e sempre”, disse Catalfo.

A inauguração e bênção do Presépio simbolizam o início da preparação para o Natal. O acendimento das luzes, que transformou a Fachada Norte e os arredores do Santuário, foi um convite para que todos os devotos se deixassem envolver pela Luz da Esperança provida pelo Menino Jesus.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários