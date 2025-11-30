O Santuário Nacional de Aparecida viveu nesse sábado (29) um dos momentos mais emocionantes do Tempo do Advento: a inauguração do Presépio de Natal e o acendimento da iluminação natalina.

Logo após a missa das 18h, que acolheu a Romaria das Famílias Redentoristas, os devotos da Mãe Aparecida tiveram a oportunidade de se reunirem na Fachada Norte para vivenciarem esse momento de preparação ao Natal.