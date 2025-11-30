O Santuário Nacional de Aparecida viveu nesse sábado (29) um dos momentos mais emocionantes do Tempo do Advento: a inauguração do Presépio de Natal e o acendimento da iluminação natalina.
Logo após a missa das 18h, que acolheu a Romaria das Famílias Redentoristas, os devotos da Mãe Aparecida tiveram a oportunidade de se reunirem na Fachada Norte para vivenciarem esse momento de preparação ao Natal.
A cerimônia foi presidida pelo missionário redentorista padre Fábio Evaristo, Ecônomo do Santuário Nacional e concelebrada pelo padre Adam Rapala, ecônomo adjunto.
Inspirado na Encíclica Laudato Si’ do papa Francisco, o Presépio de 2025 propôs aos que acompanhavam o momento uma reflexão sobre a importância de proteger a Casa Comum.
A escolha do tema reforçou o compromisso do Santuário Nacional com a ecologia integral e convidou os fiéis a contemplarem o mistério da Encarnação sob a ótica da responsabilidade ambiental.
O tema "Cuidar da Criação" seguiu a tradição do Santuário de unir a espiritualidade do Natal a temas atuais e relevantes para a vida cristã.
Ao iniciar a cerimônia, Rapala relembrou as palavras do papa Francisco e de Santo Afonso Maria de Ligório que convergem para um ponto central da fé cristã, a proximidade de Deus.
“Papa Francisco dizia que o Presépio é memória ao Deus que se aproxima e um convite a abrir nosso coração e se deixar tocar por Jesus Cristo [...] Segundo Santo Afonso, Jesus quis nascer frágil e pobre como uma criança para que pudéssemos nos aproximar Dele sem nenhum tipo de vergonha [...] Ele veio para acolher todos, por isso nós devemos aprender a acolher nossos irmãos, sem privilégios, sem julgamentos!”, afirmou o sacerdote.
Rapala também enfatizou a real mensagem do Natal, ao expressar o desejo de que o presépio inspire o acolhimento de Cristo: “Que este presépio inspire o meu e seu coração, para acolhermos Jesus, o Deus da vida, e que levemos adiante o amor e paz que Ele nos traz, transformando nossas vidas, convivência e nossos trabalhos”.
O rito de bênção e a reflexão sobre o Presépio foram conduzidos pelo padre Fábio Evaristo. Durante sua reflexão, o sacerdote relembrou os ensinamentos da Laudato Si', encíclica do papa Francisco que completou 10 anos em 24 de maio de 2025:
“Natal é nascimento de um mundo mais fraterno, mais justo e mais simples. A Laudato SI nos lembra: ‘Não existe espiritualidade verdadeira sem cuidado pela vida, não há fé autêntica onde existe indiferença, Deus não escolheu um palácio, ele escolheu uma manjedoura. Ele nasce pequeno para mostrar que o que muda o mundo não é a força, é a ternura’’, afirmou.
Após a bênção do presépio, um belo gesto concreto foi realizado: sementes foram distribuídas como um símbolo do cuidado com a vida e com a esperança, que germina da responsabilidade com a Casa Comum que Deus coloca em nossas mãos.
Ao final da celebração o reitor do Santuário Nacional, padre Eduardo Catalfo, ressaltou a beleza do tempo do Advento e agradeceu aos Missionários Redentoristas que atuaram como redatores da Novena de Natal 2025.
“O personagem principal ainda está faltando pois é tempo do Advento, de preparação, e queremos acolher o Deus da vida. Eu gostaria também. De modo sincero, agradecer os padres Ferdinando Mancílio, Pablo Vinícius e Irmão Alan Patrick, que forma os redatores da Novena 2025. Que a bênção de Deus seja abundante e generosa hoje e sempre”, disse Catalfo.
A inauguração e bênção do Presépio simbolizam o início da preparação para o Natal. O acendimento das luzes, que transformou a Fachada Norte e os arredores do Santuário, foi um convite para que todos os devotos se deixassem envolver pela Luz da Esperança provida pelo Menino Jesus.